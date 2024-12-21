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أهداف مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي (فيديو)

06:12 م السبت 21 ديسمبر 2024

أهداف مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري ال

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كتب ـ محمد الميموني:

التقى مانشستر سيتي نظيره أستون فيلا اليوم السبت 21 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وجاء الهدف الأول لصالح أستون فيلا بقدم جون دوران في الدقيقة الـ16 من عمر المباراة، ثم سجل الهدف الثاني مورجان روجرز في الدقيقة الـ 65 من عمر الشوط الثاني، وسجل هدف السيتي الوحيد فيل فودين في الوقت 90+3.

وانتهت المباراة بفوز أستون فيلا على مانشستر سيتي بنتيجة 2 ـ 1 في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي أستون فيلا الدوري الإنجليزي
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