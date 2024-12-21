أهداف مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي (فيديو)

كتب ـ محمد الميموني:

التقى مانشستر سيتي نظيره أستون فيلا اليوم السبت 21 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وجاء الهدف الأول لصالح أستون فيلا بقدم جون دوران في الدقيقة الـ16 من عمر المباراة، ثم سجل الهدف الثاني مورجان روجرز في الدقيقة الـ 65 من عمر الشوط الثاني، وسجل هدف السيتي الوحيد فيل فودين في الوقت 90+3.

وانتهت المباراة بفوز أستون فيلا على مانشستر سيتي بنتيجة 2 ـ 1 في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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قووووول مانشستر سيتي الاول فودين🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥



استون فيلا 2 - 1 مانشستر سيتي#استون_فيلا_مانشسترسيتي



pic.twitter.com/FPquxdnTFi — اهداف المباريات 𝕏 تجديد بي ان (@HD67764444) December 21, 2024

🚨🚨🚨🚨🚨



قووووول مانشستر سيتي الاول فودين🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥



استون فيلا 2 - 1 مانشستر سيتي#استون_فيلا_مانشسترسيتي



pic.twitter.com/FPquxdnTFi — اهداف المباريات 𝕏 تجديد بي ان (@HD67764444) December 21, 2024