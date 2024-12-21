بعد عودته إلى سوريا.. موقف سابق لجهاد الحسين ضد نظام بشار

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"بالشماريخ واللافتات".. استقبال حافل لجهاد الحسين في حمص بعد غياب

كتبت-هند عواد:

في مشهد مؤثر، عاد جهاد الحسين لاعب الكرامة السوري، إلى بلده بعد مغادرتها قبل 14 عاما، واستقبلته الجماهير والأهالي، مهللين حاملين الأعلام واللافتات.

وغادر جهاد الحسين سوريا، عام 2012، بعد دخوله ضمن قائمة المطلوبين لدى النظام السابق، بسبب موقفه السياسي تجاه الثورة السورية ورفضه تمثيل المنتخب.

وتعيد عودة جهاد الحسين، الأذهان إلى موقفه السابق ورفضه تمثيل منتخب سوريا، في بطولة غرب آسيا، حينما أعلن فراس الخطيب قائد منتخب سوريا، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، مقاطعة البطولة، مع 5 لاعبين بينهم جهاد الحسين.

وأشارت التقارير الصحفية، آنذاك، إلى أن 6 لاعبين رفضوا تمثيل منتخب سوريا، بسبب معارضتهم لبشار الأسد ونظامه.

وبدأ جهاد الحسين مسيرته مع نادي الكرامة السوري، عام 2001 واستمرت حتى 2008، وفي عام 2011، انضم إلى نادي نجران السعودي واستمر معهم حتى 2013، وتنقل بين عدة أندية مثل دبي والتعادل والرائد، حتى اعتزل في الأخير.

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"بالشماريخ واللافتات".. استقبال حافل لجهاد الحسين في حمص بعد غياب 14 عاما (صور وفيديو)