لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

2 1
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

إيبسويتش تاون

- -
17:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
19:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

مرموش يقود هجوم آينتراخت فرانكفورت أمام ماينز

03:52 م السبت 21 ديسمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش لاعب آينتراخت
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش (3)
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش (2)
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش يحتفل بهدفه (2)
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الجهاز الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت بقيادة دينو توبمولر التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره ماينز عند 04:30 عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الألماني.

وشهد التشكيل تواجد المهاجم المصري عمر مرموش أساسيًا بالتشكيل.

ويحتل فريق آينتراخت قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 27 نقطة بفارق نقطتين عن باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني.

صاحب الـ 25 عاماً كان قد شارك بالموسم الجاري مع فريقه بـ 23 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 12.

ويحتل فريق ماينز المركز السابع برصيد 22 نقطة بفارق نقطة عن شتوتجارت السادس ونقطتين عن فرايبورج الخامس.

يقود الدولي المصري عمر مرموش، التشكيل الأساسي لفريق آينتراخت فرانكفورت، في مواجهة فريق ماينز، ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

شادي محمد يغيب عن مباراتي الأهلي للسيدات المقبلتين

عمر مرموش آينتراخت فرانكفورت ضد ماينز آينتراخت فرانكفورت موعد مباراة عمر مرموش القادمة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان