مرموش يقود هجوم آينتراخت فرانكفورت أمام ماينز

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الجهاز الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت بقيادة دينو توبمولر التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره ماينز عند 04:30 عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الألماني.

وشهد التشكيل تواجد المهاجم المصري عمر مرموش أساسيًا بالتشكيل.

ويحتل فريق آينتراخت قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 27 نقطة بفارق نقطتين عن باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني.

صاحب الـ 25 عاماً كان قد شارك بالموسم الجاري مع فريقه بـ 23 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 12.

ويحتل فريق ماينز المركز السابع برصيد 22 نقطة بفارق نقطة عن شتوتجارت السادس ونقطتين عن فرايبورج الخامس.

يقود الدولي المصري عمر مرموش، التشكيل الأساسي لفريق آينتراخت فرانكفورت، في مواجهة فريق ماينز، ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني.

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