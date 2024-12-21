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"بالشماريخ واللافتات".. استقبال حافل لجهاد الحسين في حمص بعد غياب 14 عاما (صور وفيديو)

03:28 م السبت 21 ديسمبر 2024
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    استقبال جهاد الحسين في نادي الكرامة بسوريا3
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    استقبال جهاد الحسين في نادي الكرامة بسوريا1
  • عرض 4 صورة
    استقبال جهاد الحسين في نادي الكرامة بسوريا2
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كتبت-هند عواد:

احتشدت الجماهير الغفيرة، أمام نادي الكرامة السوري، وبالتحديد في مدينة حمص، لاستقبال جهاد الحسين لاعب الفريق السابق، بعد غياب 14 عاما.

وعاد جهاد الحسين إلى سوريا، بعدما غادرها قبل 14 عاما، عقب دخوله قائمة المطلوبين لدى النظام السابق، بسبب موقفه السياسي تجاه الثورة السورية ورفضه تمثيل المنتخب.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الكرامة السوري، عبر موقع "إكس"، صورا لاستقبال الجماهير لجهاد الحسين أمام مقر النادي، وكتب: "أسطورة صناعة اللعب، الثابت على مبدأ الأحرار و ناثر السحر و المتعة في ذكريات جميع الكرماويين، يعود إلى مسقط رأسه محافظة حمص بعد شوق كبير، النسر "جهاد الحسين" مرحباً بك مجدداً في بيتك الكروي الأول".

توافدت الأهلي على مقر النادي، حاملين الأعلام واللافتات و"الشماريخ"، لاستقبال جهاد الحسين، الذي سجل 33 هدفا في 121 مباراة مع الكرامة.

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جهاد الحسين حمص نادي الكرامة السوري مدينة حمص الثورة السورية
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