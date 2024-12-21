"بالشماريخ واللافتات".. استقبال حافل لجهاد الحسين في حمص بعد غياب 14 عاما (صور وفيديو)

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بعد عودته إلى سوريا.. موقف سابق لجهاد الحسين ضد نظام بشار

كتبت-هند عواد:

احتشدت الجماهير الغفيرة، أمام نادي الكرامة السوري، وبالتحديد في مدينة حمص، لاستقبال جهاد الحسين لاعب الفريق السابق، بعد غياب 14 عاما.

وعاد جهاد الحسين إلى سوريا، بعدما غادرها قبل 14 عاما، عقب دخوله قائمة المطلوبين لدى النظام السابق، بسبب موقفه السياسي تجاه الثورة السورية ورفضه تمثيل المنتخب.

أستقبال أبن مدينة حمص الحر جهاد الحسين في نادي الكرامة بعد غياب 14 عام pic.twitter.com/YEBZygkKUh — Qasem (@Qasemqt) December 20, 2024

ونشر الحساب الرسمي لنادي الكرامة السوري، عبر موقع "إكس"، صورا لاستقبال الجماهير لجهاد الحسين أمام مقر النادي، وكتب: "أسطورة صناعة اللعب، الثابت على مبدأ الأحرار و ناثر السحر و المتعة في ذكريات جميع الكرماويين، يعود إلى مسقط رأسه محافظة حمص بعد شوق كبير، النسر "جهاد الحسين" مرحباً بك مجدداً في بيتك الكروي الأول".

أسطورة صناعة اللعب ، الثابت على مبدأ الأحرار و ناثر السحر و المتعة في ذكريات جميع الكرماويين يعود إلى مسقط رأسه محافظة حمص بعد شوق كبير ، النسر "جهاد الحسين" مرحباً بك مجدداً في بيتك الكروي الأول 🦅💙🧡#شجع_الكرامة #support_alkarama#المكتب_الإعلامي #media_office pic.twitter.com/eSnNEU8Kh7 — نادي الكرامة الرياضي - Alkaramah Sport Club (@AlKaramahSC1928) December 20, 2024

توافدت الأهلي على مقر النادي، حاملين الأعلام واللافتات و"الشماريخ"، لاستقبال جهاد الحسين، الذي سجل 33 هدفا في 121 مباراة مع الكرامة.

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