مانشستر سيتي يتعثر مجددًا ويسقط أمام أستون فيلا بثنائية

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق أستون فيلا بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي استضاف بها نظيره مانشستر سيتي عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

وتقدم فريق أستون فيلا بهدف بعد مرور 16 دقيقة عن طريق لاعبه جون دوران.

وعزز مورجان روجرز تقدم فريق أستون فيلا بهدف ثاني بالدقيقة 65.

وقلصّ فيل فودين النتيجة بهدف لمانشستر سيتي بالدقيقة 90+3.

وتعد هذه هي الخسارة الثانية على التوالي لمانشستر سيتي بعدما خسر ديربي مانشستر بالجولة السابقة بالنتيجة ذاتها أمام يونايتد بعدما تعادل بهدفين لمثلهما بالدوري الإنجليزي أمام مستضيفه كريستال بالاس.

ورفع فريق أستون فيلا بعد الفوز رصيده إلى النقطة 28 في المركز الخامس بفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز السادس.

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