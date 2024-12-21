"نتمنى عودته في العام المقبل".. مدرب نيس يوضح لمصراوي سبب غياب محمد عبدالمنعم عن المباريات

محمد عبدالمنعم يغيب عن قائمة نيس للمباراة الرابعة على التوالي

كتب ـ طه عبدالله:

كشف المدير الفني لفريق نيس الفرنسي، فرانك هايس، عن سبب غياب المدافع المصري محمد عبدالمنعم عن المباريات خلال الفترة الماضية.

وكانت قائمة فريق نيس التي أعلنها المدرب فرانك هايس في وقت سابق من اليوم السبت لمباراة يو إس إس كورت بكأس فرنسا قد شهدت غياب المدافع المصري الدولي محمد عبدالمنعم للمباراة الرابعة على التوالي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأشار هايس، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم إلى أن محمد عبدالمنعم قد تعرض لإصابة في الساق ستجعله يغيب على الأقل عن المباراة المقبلة للفريق.

وأتم المدير الفني لفريق نيس الفرنسي تصريحاته بقوله:"نتمنى أن يعود اللاعب مع بداية شهر يناير المقبل للمشاركة مع الفريق".

صاحب الـ 25 عاماً كان قد شارك بقميص نيس خلال الموسم الجاري في 9 مباريات.

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