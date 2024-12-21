محمد عبدالمنعم يغيب عن قائمة نيس للمباراة الرابعة على التوالي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شهدت قائمة فريق نيس لفرنسي التي أعلنها المدرب فرانك هايس لمباراة يو إس إس كورت بكأس فرنسا غياب المدافع المصري الدولي محمد عبدالمنعم.

ويلتقي فريق نيس عند السابعة من مساء اليوم السبت نظيره يو إس إس كورت ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس فرنسا.

وتُعد هذه هي المباراة الرابعة على التوالي التي تشهد غياب محمد عبدالمنعم بسبب تعرضه لوعكة صحية لم يكشف النادي الفرنسي عن طبيعتها.

وجاءت المباريات التي غابها محمد عبدالمنعم عن نيس: لوهافر و مونبيليه بالدوري الفرنسي بجانب مباراة سان خيلويزي بالدوري الأوروبي.

صاحب الـ 25 عاماً كان قد شارك بقميص نيس خلال الموسم الجاري في 9 مباريات.

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