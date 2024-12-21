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"ظهور جديد لمرموش".. موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وماينز والقنوات الناقلة

12:28 م السبت 21 ديسمبر 2024
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش لاعب فرانكفورت
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    عمر مرموش لاعب آينتراخت
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش (3)
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش يحتفل بهدفه (2)
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش
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يستعد النجم المصري بصفوف آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش لظهور جديد مع فريقه بالدوري الألماني حين يستضيفون نظيرهم ماينز.

ويستضيف فريق آينتراخت فرانكفورت نظيره مايندز عند الرابعة والنصف عصر اليوم السبت.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD5.

ويحتل فريق آينتراخت قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 27 نقطة بفارق نقطتين عن باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني.

ويحتل فريق ماينز المركز السابع برصيد 22 نقطة بفارق نقطة عن شتوتجارت السادس ونقطتين عن فرايبورج الخامس.

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