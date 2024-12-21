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عمر مرموش يسعى لتوسيع الفارق مع محمد صلاح

11:52 ص السبت 21 ديسمبر 2024

عمر مرموش لاعب فريق فرانكفورت

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كتبت-هند عواد:

يسعى المحترف المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، لتوسيع الفارق بينه وبين مواطنه محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، في صراع الأكثر مساهمة في الدوريات الخمس الكبرى.

ويتصدر عمر مرموش قائمة الأكثر مساهمة في الدوريات الخمس الكبرى، برصيد 30 هدفا، يليه محمد صلاح في المركز الثاني، برصيد 29 هدفا.

ويستضيف آينتراخت فرانكفورت، نظيره ماينز، في الرابعة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الألماني.

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عمر مرموش محمد صلاح آينتراخت فرانكفورت
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