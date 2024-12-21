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"الأمر ليس مستحيلا".. لاعب الأهلي الأسبق يقترح استعارة محمد صلاح قبل كأس العالم

11:11 ص السبت 21 ديسمبر 2024

محمد صلاح

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كتبت-هند عواد:

اقترح هشام حنفي لاعب النادي الأهلي الأسبق، استعارة الأحمر للمحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، للمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية 2025.

وقال هشام حنفي، في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "ليفربول لن يشارك في بطولة كأس العالم للأندية، فلماذا لا يفكر الأهلي في استعارة محمد صلاح للبطولة".

وأضاف: "الأمر ليس مستحيلا، خاصة أن تجمع المباراة الافتتاحية بين محمد صلاح وميسي، سيكون أمرا مغريا، ويجب على إدارة الأهلي صرف مبالغ مالية كبيرة للبطولة، لذلك يجب أن يحاول ضم صلاح".

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، ضمن المجموعة الأولى التي تضم كل من، إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي.

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