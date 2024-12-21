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بايرن ميونخ يقسو على ليبزيج بخماسية ويعزز صدارته للدوري الألماني

12:56 ص السبت 21 ديسمبر 2024

بايرن ميونخ

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق بايرن ميونخ بخماسية مقابل هدف على نظيره ليبزيج خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الألماني.

بداية المباراة كانت مشتعلة بهدف سجله موسيالا بالدقيقة الأولى لبايرن ميونخ ثم تعادل بينجامين سيسكو لفريق ليبزيج بالدقيقة الثانية.

وردّ بايرن ميونخ بأربعة أهداف بعد ذلك عن طريق كونراد لايمر بالدقيقة 25، كيميش بالدقيقة 36، ليروي ساني بالدقيقة 75 وألفونسو ديفيز بالدقيقة 78.

ورفع فريق بايرن ميونخ رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 36 معززًا صدارته لجدول ترتيب الدوري الألماني بفارق 7 نقاط عن باير ليفركوزن الوصيف المتبقي له مباراة الجولة 15.

وتوقف رصيد ليبيزج عند النقطة 27 في المركز الرابع بفارق الأهداف عن نظيره آينتراخت فرانكفورت الثالث.

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