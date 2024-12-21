مواجهات نارية.. جدول مواعيد أبرز مباريات الأسبوع

كتب - محمد القرش:

يشهد هذا الأسبوع العديد من المواجهات النارية في الدوري الإنجليزي والإسباني والمصري، بجانب دوري أبطال أفريقيا.

ويفتتح برشلونة أبرز مباريات الأسبوع عندما يُلاقي أتلتيكو مدريد في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني، بينما يلاقي الأهلي نظيره شباب بلوزداد في الأسبوع الرابع من دوري أبطال أفريقيا.

جدول مواعيد أبرز مباريات الأسبوع

أستون فيلا ضد مانشستر سيتي - 2.30 عصرا - السبت 21 ديسمبر

الإسماعيلي ضد بيراميدز - 8 مساء - السبت 21 ديسمبر

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد - 10 مساء - السبت 21 ديسمبر

ريال مدريد ضد إشبيلية - 5.15 مساء - الأحد 22 ديسمبر

الأهلي ضد شباب بلوزداد - 6 مساء - الأحد 22 ديسمبر

ليفربول ضد توتنهام - 6.30 مساء - الأحد 22 ديسمبر

الزمالك ضد طلائع الجيش - 8 مساء - الثلاثاء 24 ديسمبر

الأهلي ضد المصري - 8 مساء - الخميس 26 ديسمبر