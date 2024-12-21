لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

إيبسويتش تاون

- -
17:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
19:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

مواجهات نارية.. جدول مواعيد أبرز مباريات الأسبوع

09:00 ص السبت 21 ديسمبر 2024

مواعيد أبرز مباريات الأسبوع

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

يشهد هذا الأسبوع العديد من المواجهات النارية في الدوري الإنجليزي والإسباني والمصري، بجانب دوري أبطال أفريقيا.

ويفتتح برشلونة أبرز مباريات الأسبوع عندما يُلاقي أتلتيكو مدريد في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني، بينما يلاقي الأهلي نظيره شباب بلوزداد في الأسبوع الرابع من دوري أبطال أفريقيا.

جدول مواعيد أبرز مباريات الأسبوع

أستون فيلا ضد مانشستر سيتي - 2.30 عصرا - السبت 21 ديسمبر

الإسماعيلي ضد بيراميدز - 8 مساء - السبت 21 ديسمبر

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد - 10 مساء - السبت 21 ديسمبر

ريال مدريد ضد إشبيلية - 5.15 مساء - الأحد 22 ديسمبر

الأهلي ضد شباب بلوزداد - 6 مساء - الأحد 22 ديسمبر

ليفربول ضد توتنهام - 6.30 مساء - الأحد 22 ديسمبر

الزمالك ضد طلائع الجيش - 8 مساء - الثلاثاء 24 ديسمبر

الأهلي ضد المصري - 8 مساء - الخميس 26 ديسمبر

مواعيد أبرز مباريات الأسبوع مواجهات نارية الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني الدوري المصري دوري أبطال أفريقيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بايرن ميونخ يقسو على ليبزيج بخماسية ويعزز صدارته للدوري الألماني

إعلان

إعلان

قتلى وعشرات المصابين.. طبيب خليجي يدهس المارة في سوق عيد الميلاد بألمانيا (تغطية خاصة)