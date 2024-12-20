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ليفربول يستقر على بديل أرنولد

06:36 م الجمعة 20 ديسمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    جيريمي فريمبونج
  • عرض 7 صورة
    جيريمي فريمبونج
  • عرض 7 صورة
    جيريمي فريمبونج
  • عرض 7 صورة
    جيريمي فريمبونج
  • عرض 7 صورة
    جيريمي فريمبونج
  • عرض 7 صورة
    جيريمي فريمبونج
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن دخول مسؤولو نادي ليفربول الإنجليزي في مفاوضات مع الظهير الأيمن الهولندي بصفوف باير ليفركوزن الألماني جيريمي فريمبونج.

وذكر الصحفي الألماني المتخصص في ملف الانتقالات كريستيان فالك عبر حساباته بمواقع التواصل اليوم الجمعة، أن مسؤولي ليفربول قد تواصلوا بالفعل مع وكيل جيريمي فريمبونج في خطوة تمهيدية لحسم الصفقة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة لتعويض رحيل أرنولد المحتمل.

ويتواجد في عقد لاعب باير ليفركوزن صاحب الـ 24 عامًا شرطًا جزائيًا قيمته 40 مليون يورو.

وينتهي تعاقد ليفربول مع أرنولد بنهاية الموسم الجاري 2024/25 إذ لم يجدد تعاقده حتى الآن وسط تقارير تربط اسمه بالانتقال لصفوف ريال مدريد خلال الانتقالات المقبلة في صفقة انتقال حر.

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جيريمي فريمبونج ليفربول أرنولد الدوري الإنجليزي
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