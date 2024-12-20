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جوارديولا: لم أكن سعيدا بالخسارة من اليونايتد.. وسنعود عاجلاً أم آجلاً

03:36 م الجمعة 20 ديسمبر 2024
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    آرني سلوت وبيب جوارديولا
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    المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا
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    جوارديولا
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    بيب جوارديولا المدير الفني للمان سيتي
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    بيب جوارديولا
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    بيب جوارديولا
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    الحكم ديفيد كوت خلف جوارديولا
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    بيب جوارديولا
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    جوارديولا
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    جوارديولا مدرب السيتي
  • عرض 15 صورة
    جوارديولا
  • عرض 15 صورة
    بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي
  • عرض 15 صورة
    جوارديولا مدرب مانشستر سيتي
  • عرض 15 صورة
    بيب جوارديولا
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كتب - محمد القرش:

تحدث المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب جوارديولا، عن الخسارات المتتالية التي تعرض لها وآخرهم ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي لمباراة أستون فيلا: "كنا قريبين من الفوز على اليونايتد لكننا خسرنا المباراة، لم أكن سعيدًا وكان علي أن أكون صادقًا مع نفسي".

وأضاف: "لقد سقطت ست مرات لذلك علينا النهوض سبع مرات، علينا أن نبدأ من جديد ونحاول ونفعل ذلك مرة أخرى، عاجلاً أم آجلاً ستنقلب الأمور".

وواصل: "نحن لا نفوز بالمباريات وعلينا أن نفعل ذلك، لا تهم الظروف والمشاكل، علينا أن نفوز بأي طريقة".

وعن مواجهة أستون فيلا، أردف: "لقد خسرنا هناك الموسم الماضي لأنهم كانوا أفضل، لكن الماضي هو الماضي، إنها مباراة جديدة وعلينا التعامل معها".

وعند سؤاله عن كيفية تعامله مع الأوقات الصعبة، أجاب: "أتعامل مع اللحظات الجيدة، وأتعامل بشكل جيد مع اللحظات السيئة، لقد مررت بلحظات سيئة في مسيرتي كمدرب لكننا تمكنا من العودة، والآن يستغرق الأمر وقتًا أطول".

واختتم المدرب الإسباني: "لقد مررت بـ 40 يومًا من اللحظات السيئة من حيث النتائج، هذه هي الحقيقة عندما تقارن هذا بثماني سنوات ماضية هي أفضل بكثير".

يُذكر أن مانشستر سيتي يحل ضيفا على أستون فيلا غدا السبت، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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