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الترجي التونسي يسعى لضم لاعب بيراميدز السابق قبل كأس العالم 2025

03:36 م الجمعة 20 ديسمبر 2024

الترجي التونسي

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كتبت-هند عواد:

يسعى الترجي التونسي، لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية 2025، في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 15 يونيو و13 يوليو.

وذكرت صحيفة إكسبريس السويدية، أن الترجي يقترب من ضم عمر العيوني لاعب نادي بيراميدز السابق ومهاجم هاكان السويدي الحالي.

ويشارك الترجي التونسي، في كأس العالم للأندية 2025، ضمن المجموعة التي تضم كل من، تشيلسي، كلوب ليون وفلامينجو.

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الترجي التونسي كأس العالم للأندية 2025 كأس العالم 2025
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