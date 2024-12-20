الترجي التونسي يسعى لضم لاعب بيراميدز السابق قبل كأس العالم 2025

كتبت-هند عواد:

يسعى الترجي التونسي، لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية 2025، في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 15 يونيو و13 يوليو.

وذكرت صحيفة إكسبريس السويدية، أن الترجي يقترب من ضم عمر العيوني لاعب نادي بيراميدز السابق ومهاجم هاكان السويدي الحالي.

ويشارك الترجي التونسي، في كأس العالم للأندية 2025، ضمن المجموعة التي تضم كل من، تشيلسي، كلوب ليون وفلامينجو.

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