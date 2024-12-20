اكتساح.. تاريخ مواجهات الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

كتب - محمد القرش:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يُقام اللقاء يوم الأحد المقبل الموافق 22 ديسمبر، في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب استاد القاهرة الدولي.

تاريخ مواجهات الأهلي وشباب بلوزداد

التقى الشقيقان في 4 مواجهات عبر التاريخ، حيث كانوا في دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفاز المارد الأحمر في مباراتين بهدف مقابل لا شئ، وتعادلا في المباراتين الأخريين سلبيا.

وسجلا هدفي الأهلي في مرمى الفريق الجزائري كل من، حسام غالي لاعب خط الوسط وإبراهيم سعيد المدافع.

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