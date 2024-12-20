لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

زد

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

بلد الوليد

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ

- -
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

إعلان

اكتساح.. تاريخ مواجهات الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

03:15 م الجمعة 20 ديسمبر 2024

الخطيب يجتمع بلاعبي الأهلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يُقام اللقاء يوم الأحد المقبل الموافق 22 ديسمبر، في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب استاد القاهرة الدولي.

تاريخ مواجهات الأهلي وشباب بلوزداد

التقى الشقيقان في 4 مواجهات عبر التاريخ، حيث كانوا في دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفاز المارد الأحمر في مباراتين بهدف مقابل لا شئ، وتعادلا في المباراتين الأخريين سلبيا.

وسجلا هدفي الأهلي في مرمى الفريق الجزائري كل من، حسام غالي لاعب خط الوسط وإبراهيم سعيد المدافع.

اقرأ أيضًا:

سيف الجزيري: علي معلول أسطورة من أساطير إفريقيا وليس الأهلي فقط

مصراوي يكشف مدة غياب نجم الأهلي بسبب الإصابة

الأهلي الأهلي اليوم مباراه الاهلي القادمه موعد مباراه الاهلي الأهلي وشباب بلوزداد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ضحايا الفيضة الصغرى.. ننشر أسماء 26 مصابًا في 3 حوادث مروعة بالإسكندرية - صور