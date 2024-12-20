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بعد كأس إنتركونتيننتال.. كم بطولة قارية تفصل بين الأهلي وريال مدريد؟

10:29 ص الجمعة 20 ديسمبر 2024
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    ريال مدريد يرفع كاس السوبر الإسباني 202324
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    كأس الإنتركونتيننتال
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    تتويج الأهلي بكأس الإنتركونتيننتال
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    تتويج الأهلي بكأس الإنتركونتيننتال 1
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    كأس الإنتركونتيننتال
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    ريال مدريد يحصد كأس إنتركونتيننتال
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كتب - محمد القرش:

زاد نادي ريال مدريد الإسباني عدد بطولاته القارية عبر التاريخ إلى 32، وذلك عقب الفوز بكأس إنتركونتيننتال على حساب باتشوكا المكسيكي بثلاثة دون رد.

ومن جانب آخر رفع النادي الأهلي رصيد بطولاته القارية إلى 27، بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة على استاد القاهرة الدولي، وحصد كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

وتواجد المارد الأحمر في قائمة أكثر 5 أندية تحقيقا للبطولات القارية عبر التاريخ، بجانب بوكا جونيورز الأرجنتيني.

أكثر 5 أندية تحقيقا للبطولات القارية عبر التاريخ

ريال مدريد (إسبانيا) - 32 لقبا

الأهلي (مصر) - 27 لقبا

بوكا جونيورز (الأرجنتين) - 22 لقبا

برشلونة (إسبانيا) - 20 لقبا

إنديبندينتي (الأرجنتين) - 20 لقبا

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إنتركونتيننتال ريال مدريد الأهلي البطولات القارية برشلونة
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