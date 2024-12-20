مواجهات نارية.. قرعة نصف نهائي كأس كاراباو

كتب - محمد القرش:

أسفرت قرعة نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية "كاراباو" التي أقيمت مساء أمس الخميس، عن مواجهات نارية مليئة بالندية.

وفي مباراة ربع النهائي، فاز توتنهام هوتسبير على نظيره مانشستر يونايتد في مباراة ماراثونية شهدت 7 أهداف، حيث فاز الديوك بنتيجة 4-3 على الشياطين الحمر.

وتخطى أرسنال عقبة كريستال بالاس بصعوبة عقب الفوز بثلاثية مقابل هدفين، بينما تأهلا ليفربول ونيوكاسل يونايتد بعد الفوز على ساوثهامبتون وبرينتفورد.

قرعة نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية

أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد

توتنهام هوتسبير ضد ليفربول

ومن المقرر أن تُقام مواجهات نصف النهائي يوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025، في تمام الساعة 9.45 مساء بتوقيت مصر.