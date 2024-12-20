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أهداف مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد بكأس الرابطة الإنجليزية

12:38 ص الجمعة 20 ديسمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    توتنهام ومان يونايتد (1) (1)
  • عرض 8 صورة
    احتفال سولانكي لاعب توتنهام (1)
  • عرض 8 صورة
    توتنهام (1) (1)
  • عرض 8 صورة
    سولانكي لاعب توتنهام (1)
  • عرض 8 صورة
    توتنهام ومان يونايتد (2)
  • عرض 8 صورة
    سون وكايل ووكر في توتنهام
  • عرض 8 صورة
    سون وكايل ووكر في توتنهام
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نجح فريق توتنهام في التأهل إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية (كاراباو) بعد فوزه على مانشستر يونايتد 4-3 في مباراة ربع النهائي التي جمعتهما مساء الخميس.

افتتح توتنهام التسجيل في الدقيقة 15 بواسطة دومينيك سولانكي، ثم أضاف ديان كولوسيفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 47 وفي الدقيقة 54، عاد سولانكي ليحرز الهدف الثالث لفريقه.

تمكن مانشستر يونايتد من تقليص الفارق في الدقيقة 63 عبر جوشوا زيركزي، ثم سجل آماد ديالو الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 88، عزز الكوري سون هيونج مين تقدم توتنهام بالهدف الرابع، قبل أن يقلص جوني إيفانز النتيجة في الدقيقة 90+4 لصالح يونايتد لتصبح النتيجة 4-3.

بهذا الفوز حجز فريق توتنهام بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة، لينضم إلى ليفربول وأرسنال ونيوكاسل، الذين تأهلوا في المباريات التي أُقيمت يوم الأربعاء.

الجدير بالذكر أن ليفربول كان قد توج بلقب كأس رابطة الأندية الموسم الماضي بعد فوزه على تشيلسي في المباراة النهائية.

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