أهداف مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد بكأس الرابطة الإنجليزية
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
نجح فريق توتنهام في التأهل إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية (كاراباو) بعد فوزه على مانشستر يونايتد 4-3 في مباراة ربع النهائي التي جمعتهما مساء الخميس.
افتتح توتنهام التسجيل في الدقيقة 15 بواسطة دومينيك سولانكي، ثم أضاف ديان كولوسيفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 47 وفي الدقيقة 54، عاد سولانكي ليحرز الهدف الثالث لفريقه.
تمكن مانشستر يونايتد من تقليص الفارق في الدقيقة 63 عبر جوشوا زيركزي، ثم سجل آماد ديالو الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة 70.
وفي الدقيقة 88، عزز الكوري سون هيونج مين تقدم توتنهام بالهدف الرابع، قبل أن يقلص جوني إيفانز النتيجة في الدقيقة 90+4 لصالح يونايتد لتصبح النتيجة 4-3.
بهذا الفوز حجز فريق توتنهام بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة، لينضم إلى ليفربول وأرسنال ونيوكاسل، الذين تأهلوا في المباريات التي أُقيمت يوم الأربعاء.
الجدير بالذكر أن ليفربول كان قد توج بلقب كأس رابطة الأندية الموسم الماضي بعد فوزه على تشيلسي في المباراة النهائية.
هدف توتنهام الأول ضد اليونايتد#توتنهام_مانشستريونايتد #كاس_الرابطة_الانجليزية pic.twitter.com/NTq3rpYt2L— أتينزا (@Atienz11a) December 19, 2024
🔥 كولوسيفسكي يسجل الهدف الثاني لتوتنهام 💥⚽#كأس_الرابطة_الإنجليزية | #توتنهام | #مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/nJs1syuqUG— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 19, 2024
سولانكي يسجل الثالث لتوتنهام ويصعب المهمة على مانشستر يونايتد! 🔥🔥🔥#كأس_الرابطة_الإنجليزية | #توتنهام | #مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/X0BFMPNpW4— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 19, 2024
هدف توتنهام الرابع ؟— رائد عقيل (@raed_aq1) December 19, 2024
#مانشستر_يونايتد_توتنهام pic.twitter.com/wFJRQSadL0
هدف مانشستر يونايتد الاول عن طريق زيركزي 🔥🔥— Mor8 News 📝 (@MUFC8b) December 19, 2024
pic.twitter.com/ZZ8SAFjSLr
هدف مانشستر يونايتد الثاني عن طريق ديالو 🔥🔥— Mor8 News 📝 (@MUFC8b) December 19, 2024
pic.twitter.com/t4p3stSTGC
أقرأ أيضاً:
"تضارب وروايتان".. تفاصيل إصابة عمر كمال عبد الواحد
فيديو قد يعجبك: