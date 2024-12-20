أهداف مباراة إنتر ميلان وأودينيزي بكأس إيطاليا

كتب - مراسل مصراوي:

نجح فريق إنتر ميلان الإيطالي في تسجيل هدفين نظيفين في شباك نظيره فريق أودينيزي في الشوط الأول من المباراة التي تقام على ستاد جوزيبي مياتزا ضمن منافسات دور الـ16 من كأس إيطاليا.

سجل ماركو ارناوتوفيتش هدف إنتر ميلان الأول في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، بينما أضاف كريستيان أصلاني الهدف الثاني في الدقيقة 2+45.

وتُذاع مباراة إنتر ميلان وأودينيزي على قناة "AD Sports HD 1" التابعة لشبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، التي تنقل جميع البطولات الإيطالية.

وسيتولى المعلق الرياضي المتألق عامر عبدالله التعليق على اللقاء بين إنتر ميلان وأودينيزي.





