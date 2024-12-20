"والد هالاند اعتزل بسببها".. أخطر الإصابات في تاريخ كرة القدم

كتبت-هند عواد:

شهدت مباراة باريس سان جيرمان وموناكو، قبل يوم أمس، إصابة مروعة للإيطالي جانلويجي دوناروما، بعد تدخل عنيف من الإيفواري ويلفريد سينجو مدافع فريق موناكو، بالحذاء في الوجه، ليغادر الملعب مبكرا، بوضع 10 غرز.

وعلى الرغم من أن كرة القدم لعبة ترفيهية، إلا أنها تتحول أحيانا إلى مأساة، بمثل الإصابة السابقة، التي يوجد الكثير منها.

وكانت إصابة البرازيلي إدواردو دا سيلفا، إحدى أخطر الإصابات على مر التاريخ، فكان مهاجم أرسنال الأسبق، ضحية لتدخل عنيف من مدافع برمنجهام، في إحدى المباريات بالدوري الإنجليزي موسم 2007-2008ـ

وغاب إدواردو دا سيلفا، عن الملاعب 10 أشهر، وقال عن هذه الإصابة في تصريحات صحفية: "كانت الإصابة سيئة للغاية لدرجة أنني أوشكت أن أفقد ساقي".

وتعرض الفرنسي جبريل سيسي، لإصابتين مروعتين، خلال عامين، الأولى عام 2004 وبسبب تدخل قوي، أصيب بكسر في ساقه، وبعدها تعرض لكسر في السابق والشظية، بعد تدخل المنافس عليه، خلال مباراة مع منتخب بلاده.

الإصابة الأخيرة، كانت متعمدة من الإيرلندي روي كين لاعب مانشستر يونايتد، وبتدخله على آلف إينغ هالاند والد إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الحالي، وتسبب في إصابته بتمزق في أربطة الركبة اليسرى، وانتهى الأمر باعتزاله كرة القدم، بعد 4 عمليات جراحية.