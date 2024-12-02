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بمشاركة تريزيجيه وبنشرقي.. الريان القطري يتعادل مع الوصل الإماراتي بدوري أبطال آسيا للنخبة

10:07 م الإثنين 02 ديسمبر 2024

تريزيجيه

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كتب ـ محمد الميموني:

تعادل فريق الريان القطري مع مستضيفه الوصل الإماراتي بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجل نجم الوصل اللاعب فابيو ليما في الدقيقة 25 من عمر المباراة الهدف الأوا لفريقه قبل أن يتعادل فريق الريان في الدقيقة 82 بهدف أحرزه سالم عوض مدافع الوصل هدفا بالخطأ في مرماه.

وشهدت المباراة مشاركة المحترف المصري محمود تريزيجيه والمغربي أشرف بنشرقي ولكنهما لم يسجلا أو يصنعا.

ورفع فريق الريان رصيده بالتعادل إلى النقطة 5 في المركز السابع فيما رفع فريق الوصل رصيده إلى النقطة 11 في المركز الرابع.

تريزيجيه وبنشرقي الريان القطري يتعادل مع الوصل الإماراتي دوري أبطال آسيا للنخبة
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