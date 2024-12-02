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مصدر يُجيب.. هل تواصل ميسي ورونالدو مع صلاح للانضمام لإنتر ميامي والنصر السعودي؟

09:35 م الإثنين 02 ديسمبر 2024
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    محمد صلاح ضد مانشستر سيتي (2)
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كتب ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر حقيقة تواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي للانضمام لصفوف النصر السعودي وإنتر ميامي الأمريكي؛ حيث يتواجدان.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين أن ما تردد ليس صحيحًا فلم يتواصل أي من النجمين مع محمد صلاح لإقناعه بالانضمام لأحد الفريقين.

ويأتي هذا ردًا على تقرير نشره موقع "caughtoffside" الإنجليزي اليوم يُشير إلى تلقي صلاح عرضًا ضخمًا من إنتر ميامي بوساطة من نجم الفريق ليونيل ميسي.

وذكرت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أن كريستيانو رونالدو قد تواصل مع صلاح للانضمام لصفوف النصر.

يذكر أن عقد النجم المصري صاحب الـ 32 عاماً ينتهي مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري 2024/25؛ إذ يحق له التوقيع لأي نادِ في يناير المقبل.


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