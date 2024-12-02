مصدر يُجيب.. هل تواصل ميسي ورونالدو مع صلاح للانضمام لإنتر ميامي والنصر السعودي؟

"موقف صلاح تغير".. مفاجأة في مستقبل صلاح مع ليفربول

كتب ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر حقيقة تواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي للانضمام لصفوف النصر السعودي وإنتر ميامي الأمريكي؛ حيث يتواجدان.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين أن ما تردد ليس صحيحًا فلم يتواصل أي من النجمين مع محمد صلاح لإقناعه بالانضمام لأحد الفريقين.

ويأتي هذا ردًا على تقرير نشره موقع "caughtoffside" الإنجليزي اليوم يُشير إلى تلقي صلاح عرضًا ضخمًا من إنتر ميامي بوساطة من نجم الفريق ليونيل ميسي.

يذكر أن عقد النجم المصري صاحب الـ 32 عاماً ينتهي مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري 2024/25؛ إذ يحق له التوقيع لأي نادِ في يناير المقبل.