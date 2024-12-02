"تريزيجيه أساسياً".. تشكيل الريان ضد الوصل في دوري أبطال آسيا

كتب ـ محمد الميموني:

يلتقي الريان بنظيره الوصل اليوم الإثنين 2 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024/25.

وتقام المواجهة في تمام الساعة السادسة مساء، ومن المقرر أن تُنقل عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، وأبو ظبي الرياضية.

تشكيل الريان لمواجهة الوصل

حراسة المرمى: باولو فيكتور.

خط الدفاع: مراد ناجي، عميد محاجنة، أندريه أمارو، ديفيد جارسيا.

خط الوسط: عبدالعزيز حاتم، محمد سراج، جوليان دي سارت.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أشرف بن شرقي، روجر جيديس.