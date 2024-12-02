"تريزيجيه أساسياً".. تشكيل الريان ضد الوصل في دوري أبطال آسيا
كتب ـ محمد الميموني:
يلتقي الريان بنظيره الوصل اليوم الإثنين 2 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024/25.
وتقام المواجهة في تمام الساعة السادسة مساء، ومن المقرر أن تُنقل عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، وأبو ظبي الرياضية.
تشكيل الريان لمواجهة الوصل
حراسة المرمى: باولو فيكتور.
خط الدفاع: مراد ناجي، عميد محاجنة، أندريه أمارو، ديفيد جارسيا.
خط الوسط: عبدالعزيز حاتم، محمد سراج، جوليان دي سارت.
خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أشرف بن شرقي، روجر جيديس.
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