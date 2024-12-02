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"تريزيجيه أساسياً".. تشكيل الريان ضد الوصل في دوري أبطال آسيا

05:53 م الإثنين 02 ديسمبر 2024

محمود تريزيجيه

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كتب ـ محمد الميموني:

يلتقي الريان بنظيره الوصل اليوم الإثنين 2 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024/25.

وتقام المواجهة في تمام الساعة السادسة مساء، ومن المقرر أن تُنقل عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، وأبو ظبي الرياضية.

تشكيل الريان لمواجهة الوصل

حراسة المرمى: باولو فيكتور.

خط الدفاع: مراد ناجي، عميد محاجنة، أندريه أمارو، ديفيد جارسيا.

خط الوسط: عبدالعزيز حاتم، محمد سراج، جوليان دي سارت.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أشرف بن شرقي، روجر جيديس.

تريزيجيه الريان الوصل قطر دوري أبطال آسيا
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