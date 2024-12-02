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إيبسويتش يكشف سبب رفض سام مرسي ارتداء شارة المثلية.. وموقف النادي من اللاعب

04:12 م الإثنين 02 ديسمبر 2024
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  • عرض 9 صورة
    سام مرسي من مباراة إيبسويتش تاون ونوتنجهام (2)
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    سام مرسي من مباراة إيبسويتش تاون ونوتنجهام (1)
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    سام مرسي من مباراة نوتنجاهم
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    سام مرسي (1)
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    سام مرسي (2)
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    سام مرسي (3)
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    سام مرسي من مباراة ساوثهامبتون (1)
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    سام مرسي 1
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كتب - محمد القرش:

أوضح المتحدث الإعلامي لنادي إيبسويتش تاون الإنجليزي حقيقة فرض عقوبة على اللاعب المصري، سام مرسي، بعد رفضه ارتداء شارة دعم المثلية في مباراة نوتنجهام فورست.

وقال نادي إيبسويتش في تصريحات عبر صحيفة "ميرور" البريطانية": "قرار سام مرسي بعدم ارتداء شارة القيادة التي تحمل قوس قزح يرجع لأسباب دينية".

وأضاف: "النادي ملتزم بأن يكون شاملا يرحب بالجميع، وفي الوقت نفسه نحترم قرار قائدنا سام مرسي الذي اختار عدم ارتداء الشارة لمعتقداته الدينية".

واختتم النادي الإنجليزي: "سنستمر في تنمية بيئة تقدر وتحترم الجميع سواء على أرض الملعب أو خارجه".

وعلى غير عادات الدوري الإنجليزي، رفض لاعب خط الوسط المصري، سام مرسي، ارتداء شارة "المثلية" في مباراة إبسويتش ونوتنجهام فورست التي أقيمت السبت.

وكان الدوري الإنجليزي قرر دعم المثلية الجنسية في المباريات التي تقام في الفترة من 29 نوفمبر و5 ديسمبر.

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شارة دعم المثلية سام مرسي إيبسويتش الدوري الإنجليزي نوتنجهام
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