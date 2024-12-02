بمجموع 152 نقطة.. أفضل تشكيل في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

انتهت مواجهات الجولة الثالثة عشر من فانتازي الدوري الإنجليزي أمس الأحد، بمباراة فوز ليفربول على مانشستر سيتي بثنائية دون رد.

وحقق لاعب برينتفورد، كيفن شايد، أعلى عدد نقاط في الجولة برصيد 23 نقطة، بفضل 3 أهداف وتمريرة حاسمة، بجانب 3 نقاط إضافية والمشاركة 69 دقيقة.

أفضل تشكيل في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: كيليهر (ليفربول - 7 نقاط).

خط الدفاع: دانيال مونيوث (كريستال - 4.7 مليون) - كوكوريلا (تشيلسي - 11 نقطة) - جابرييل (أرسنال - 9 نقاط).

خط الوسط: كيفن شايد (برينتفورد - 23 نقطة) - كلويفرت (بورنموث - 20 نقطة) - ساكا (أرسنال - 18 نقطة) - راشفورد (اليونايتد - 14 نقطة) - بالمر (تشيلسي - 14 نقطة).

خط الهجوم: زيركزي (اليونايتد - 13 نقطة) - إيفانيلسون (بورنموث - 12 نقطة).

ومن المقرر أن تبدأ الجولة الرابعة عشر من فانتازي الدوري الإنجليزي غدا الثلاثاء، بمباراة إبسويتش تاون ضد كريستال بالاس.