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فانتازي.. ارتفاع جديد في سعر محمد صلاح

10:37 ص الإثنين 02 ديسمبر 2024

فانتازي الدوري الإنجليزي

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كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الاثنين ارتفاع سعر لاعب ليفربول، محمد صلاح، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويقدم لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الاثنين 2 ديسمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

محمد صلاح (ليفربول) 13.2 مليون جنيه إسترليني

كول بالمر (تشيلسي) 11 مليون جنيه إسترليني

فانتازي صلاح الدوري الإنجليزي بالمر ليفربول
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