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سر جلوس صلاح وحيداً قبل مواجهة مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

04:51 ص الإثنين 02 ديسمبر 2024
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    محمد صلاح ضد مانشستر سيتي (2)
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    محمد صلاح ضد مانشستر سيتي (1)
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    احتفال محمد صلاح
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    محمد صلاح واحتفال أمام السيتي
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    محمد صلاح أمام السيتي 2
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    محمد صلاح أمام مانشستر سيتي
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    محمد صلاح أمام السيتي 1 (1)
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    محمد صلاح في إحدى المباريات أمام مان سيتي
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    محمد صلاح وفيرجيل فان دايك مع أحد الأطفال
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح وفيرجيل فان دايك
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    محمد صلاح خلال زيارته لأحد الأطفال
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    محمد صلاح يهدر ركلة جزاء أمام ريال مدريد
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    محمد صلاح يهدر ركلة جزاء أمام ميلان بدوري الأبطال 2021
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    رد فعل محمد صلاح بعد إهدار ركلة الجزاء ضد ريال مدريد_3
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    محمد صلاح لاعب ليفربول من مباراة ريال مدريد_5
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    محمد صلاح يهدر ركلة جزاء ضد ريال مدريد_6
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كشف دانيل ستوريدج لاعب فريق ليفربول الإنجليزي السابق، عن سر جلوس النجم المصري محمد صلاح وحيداً، قبل مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي ببطولة الدوري الانجليزي "بريميرليج".

وقال ستوريدج في تصريحات قبل بداية مباراة ليفربول ومان سيتي، عن سبب جلوس صلاح بمفرده قبل بداية المباراة: "ربما يكون يمارس التأمل فهو يفعل ذلك قبل المباريات الهامة.

وكان فريق ليفربول تمكن من تحقيق الفوز، على حساب نظيره مانشستر سيتي بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الـ 13 ببطولة الدوري الإنجليزي.

ونجح صلاح في زيادة عدد أهدافه في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، إلى 11 هدفاً، في المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي، خلف النرويجي إيرلينج هالاند صاحب الـ 12 هدفاً بالمسابقة.

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محمد صلاح نادي ليفربول ليفربول ومانشستر سيتي الدوري الإنجليزي فوز ليفربول على مانشستر سيتي
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