سر جلوس صلاح وحيداً قبل مواجهة مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

كشف دانيل ستوريدج لاعب فريق ليفربول الإنجليزي السابق، عن سر جلوس النجم المصري محمد صلاح وحيداً، قبل مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي ببطولة الدوري الانجليزي "بريميرليج".

وقال ستوريدج في تصريحات قبل بداية مباراة ليفربول ومان سيتي، عن سبب جلوس صلاح بمفرده قبل بداية المباراة: "ربما يكون يمارس التأمل فهو يفعل ذلك قبل المباريات الهامة.

وكان فريق ليفربول تمكن من تحقيق الفوز، على حساب نظيره مانشستر سيتي بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الـ 13 ببطولة الدوري الإنجليزي.

ونجح صلاح في زيادة عدد أهدافه في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، إلى 11 هدفاً، في المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي، خلف النرويجي إيرلينج هالاند صاحب الـ 12 هدفاً بالمسابقة.

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