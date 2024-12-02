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"يتساءل عن اسم الصلوات".. لاعب النصر السابق يروي مواقف رونالدو في التدريبات (فيديو)

08:31 ص الإثنين 02 ديسمبر 2024
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    كريستيانو رونالدو
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    احتفال كريستيانو رونالدو بهدفه في الغرافة
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    احتفال كريستيانو رونالدو بهدفه في الغرافة 1
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كتب - محمد القرش:

روى اللاعب السابق لنادي النصر السعودي، وليد عبد الله، مواقف لكريستيانو رونالدو في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم.

وقال وليد عبد الله في تصريحات عبر القناة السعودية: "عندما كنا نصطف للصلاة ويرى رونالدو أحد اللاعبين ليس في الصلاة، يقول له صل لماذا لا تصلي".

وأضاف: "يتساءل كريستيانو دائما عن اسم الصلوات، وعندما نكون في التدريب ويسمع صوت الأذان يطلب من المدرب إيقاف التمرين".

واختتم اللاعب السعودي: "رونالدو منضبط وملتزم للغاية، من المستحيل أن يصل لهذه المكانة دون التحلي بكل هذه الصفات".

الجدير بالذكر أن وليد عبد الله رحل عن نادي النصر في بداية موسم 2024/25 منتقلا إلى الدرعية السعودي.

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