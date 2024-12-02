"يتساءل عن اسم الصلوات".. لاعب النصر السابق يروي مواقف رونالدو في التدريبات (فيديو)
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كتب - محمد القرش:
روى اللاعب السابق لنادي النصر السعودي، وليد عبد الله، مواقف لكريستيانو رونالدو في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم.
وقال وليد عبد الله في تصريحات عبر القناة السعودية: "عندما كنا نصطف للصلاة ويرى رونالدو أحد اللاعبين ليس في الصلاة، يقول له صل لماذا لا تصلي".
وأضاف: "يتساءل كريستيانو دائما عن اسم الصلوات، وعندما نكون في التدريب ويسمع صوت الأذان يطلب من المدرب إيقاف التمرين".
واختتم اللاعب السعودي: "رونالدو منضبط وملتزم للغاية، من المستحيل أن يصل لهذه المكانة دون التحلي بكل هذه الصفات".
الجدير بالذكر أن وليد عبد الله رحل عن نادي النصر في بداية موسم 2024/25 منتقلا إلى الدرعية السعودي.
وليد عبدالله: رونالدو يحث اللاعبين على الصلاة ويوقف التمرين وقت الأذان.@waleed_a86#الحصة_الأخيرة | #قناة_السعودية pic.twitter.com/KXwN81ay4j
— قناة السعودية (@saudiatv) December 1, 2024
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