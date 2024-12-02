ملف مصراوي.. تعادل الأهلي.. تألق جديد لصلاح ومرموش.. توقف قلي لاعب فيورنتينا

كتبت - نهى خورشيد

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات الهامة أمس الأحد، نستعرضها خلال السطور التالية:

أمام البنك.. الأهلي يتعادل للمرة الثانية على التوالي في الدوري المصري

تعادل النادي الأهلي مع نظيره البنك الأهلي سلبيا اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا).

مصدر يكشف لمصراوي سبب غياب رمضان صبحي عن قائمة بيراميدز لمواجهة المصري

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، عن سبب غياب رمضان صبحي، عن قائمة الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي غداً، في بطولة الدوري المصري. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا).

"في سيارة الإسعاف".. أحمد ياسر ريان يتعرض لإصابة قوية خلال مواجهة البنك الأهلي والأهلي

تعرض أحمد ياسر يان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي للإصابة، خلال مباراة فريقه أمام النادي الأهلي في الدوري. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا).

فيورنتينا يعلن تطورات حالة إدواردو بوف بعد توقف قلبه

أعلن نادي فيورنتينا مساء اليوم الأحد تطورات الحالة الصحية للاعبه إدواردو بوف، الذي تعرض لفقدان وعي مفاجئ خلال مباراة فريقه أمام إنتر ميلان بالدوري الإيطالي. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا).

"الأكثر في أوروبا".. عمر مرموش يواصل التألق رفقة آينتراخت فرانكفورت

واصل عمر مرموش لاعب منتخب مصر ونادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، تألقه رفقة الفريق في مختلف البطولات خلال الموسم الحالي. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا).

أول قرار من مارسيل كولر بعد التعادل مع البنك الأهلي في الدوري المصري

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، توجه اللاعبين إلى ستاد مختار التتش بالجزيرة، عقب نهاية مباراة الفريق أمام البنك الأهلي. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا).

"الثاني تاريخياً".. محمد صلاح يواصل تحقيق الأرقام القياسية رفقة ليفربول

واصل النجم المصري محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية رفقة فريق ليفربول الإنجليزي، في مختلف البطولات. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا).

"أنتي مهمة ليا".. أحمد فتحي يحتفل بعيد ميلاد زوجته برسالة رومانسية (صور)

احتفل أحمد فتحي نجم خط وسط الأهلي وبيراميدز الأسبق، بعيد ميلاد زوجته نورا إسماعيل. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا).

"لا يتوقف".. عمر مرموش يسجل هدف فرانكفورت الأول في مرمى هايدنهايم

واصل النجم المصري عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، تألقه رفقة الفريق في مختلف البطولات خلال الموسم الحالي. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا).