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"غزل المحلة ضد الزمالك".. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

09:03 ص الإثنين 02 ديسمبر 2024

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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كتبت - نهى خورشيد

تقام اليوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر الجاري، العديد من المباريات الهامة في مختلف الملاعب العالمية والعربية أبرزها، مواجهة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري الممتاز.

ويعرض"مصراوي" في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة:
المصري ضد بيراميدز.. الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.. أون تايم سبورت 2.
بتروجيت ضد فاركو.. الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.. أون تايم سبورت 1.
غزل المحلة ضد الزمالك.. الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.. أون تايم سبورت 1.

الدوري الإسباني:
اشبيلية ضد أوساسونا.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 3.


دوري القسم الثاني:
أبو قير للأسمدة ضد القناة.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.
لافيينا ضد الداخلية.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.
ديروط ضد منتخب السويس.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.
راية ضد بترول أسيوط.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.
أسوان ضد المقاولون العرب.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. أون تايم سبورت 1.
وادي دجلة ضد المصرية للاتصالات.. الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

دوري أبطال آسيا للنخبة:
بيرسبوليس ضد الشرطة.. السادسة مساء بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت AFC 1.
أهلي جدة ضد الإستقلال.. السادسة مساء بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت AFC 2.
الوصل ضد الريان.. السادسة مساء بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت AFC .
النصر ضد السد القطري.. الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت AFC 1.


دوري إيطالي:

روما ضد أتلانتا.. العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.. STARZ play.

مواعيد المباريات الزمالك غزل المحلة دوري أبطال آسيا الدوري الإسباني
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