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توتنهام يتقدم على مانشستر يونايتد بالشوط الأول في كأس كاراباو

10:57 م الخميس 19 ديسمبر 2024

روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد

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تقدم فريق توتنهام على نظيره فريق مانشستر يونايتد، بهدف نظيف بالشوط الأول، في المباراة المقامة بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية "كأس كاراباو".

وجاء هدف توتنهام الوحيد في الشوط الأول، عن طريق اللاعب دومينيك سولانكي في الدقيقة الـ15 من عمر اللقاء، ليمنح السبيرز التقدم في اللقاء.

جدير بالذكر أن فريق توتنهام حجز بطاقة التأهل إلى هذا الدور في كأس الرابطة الإنجليزية بعد تحقيقه مفاجأة كبيرة بفوزه على مانشستر سيتي 2-1 في دور الـ16.

هذه النتيجة كانت بمثابة مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تمكن توتنهام من إقصاء بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

على الجانب الأخر، تأهل مانشستر يونايتد إلى نفس الدور بعد فوزه الكبير على ليستر سيتي بخمسة أهداف مقابل هدفين، مما يعكس قوة الأداء الهجومي للفريق في هذه المباراة.

الهدف الأول لتوتنهام ضد مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد توتنهام توتنهام ضد مان يونايتد كأس الكاراباو
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