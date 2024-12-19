لحظة بلحظة مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد 1-0

متابعة - يوسف محمد:

يلاقي فريق مانشستر يونايتد نظيره توتنهام، في إطار منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "توتنهام الإنجليزي".

وجاء تشكيل توتنهام في اللقاء كالتالي:

حارس المرمى: فورستر.

خط الدفاع: بيدرو بورو - رادو دراجوشين -سبينس - سار.

خط الوسط: بيسوما - جراي - ماديسون.

خط الهجوم: سون - سولانكي - كولوسيفسكي.

ودخل فريق مانشستر يونايتد كالتالي:

حارس المرمى: ألتاي بايندير

خط الدفاع؛ نصير مزراوي - ليني يورو - ليندلوف - ليساندرو مارتينيز.

خط الوسط: أوجارتي - إريكسن - بورنو فيرنانديز.

خط الهجوم: ديوجو دالوت - هويلوند - أنتوني.

أحداث الشوط الأول:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 7: خطأ لصالح توتنهام بعد تدخل من برونو فرنانديز لاعب مان يونايتد.

الدقيقة 11: تسديدة من مارتينيز لاعب مان يونايتد من داخل منطقة الجزاء، تمر أعلى العارضة.

الدقيقة 15: تسديدة قوية من سون لاعب توتنهام ولكنها تمر أعلى العارضة.

الدقيقة 17: سولانيكي يحرز الهدف الأول لتوتنهام في مرمى مان يونايتد.

الدقيقة 22: تسديدة من أريكسن لاعب مان يونايتد من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها دفاع توتنهام.

الدقيقة 30: تسديدة من أنتوني لاعب مان يونايتد بعد استقباله لعرضية دالوت ولكنها تصطدم بدفاع توتنهام.

الدقيقة 37: تسديدة قوية من لاعب مان يونايتد برونو فرنانديز ولكنها تمر بجوار القائم الأيسر.

الدقيقة 45: توقف اللعب لعلاج ليندلوف لاعب مانشستر يونايتد.

الدقيقة 1+45: تبديل أول إضطراري لمان يونايتد بدخول جوني إيفانز وخروج ليندلوف للإصابة.

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول.

أحداث الشوط الثاني: