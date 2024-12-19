توتنهام يحقق فوزاً كبيرا على مانشستر يونايتد برباعية في كأس الرابطة

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متابعة - يوسف محمد:

تمكن فريق توتنهام الإنجليزي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره مان يونايتد، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في إطار ربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة.

وبهذا الفوز حجز فريق توتنهام مقعدهن في الدور نصف النهائي من البطولة، رفقة كلا من ليفربول، أرسنال ونيوكاسل.

وجاء تشكيل توتنهام في اللقاء كالتالي:

حارس المرمى: فورستر.

خط الدفاع: بيدرو بورو - رادو دراجوشين -سبينس - سار.

خط الوسط: بيسوما - جراي - ماديسون.

خط الهجوم: سون - سولانكي - كولوسيفسكي.

ودخل فريق مانشستر يونايتد كالتالي:

حارس المرمى: ألتاي بايندير

خط الدفاع؛ نصير مزراوي - ليني يورو - ليندلوف - ليساندرو مارتينيز.

خط الوسط: أوجارتي - إريكسن - بورنو فيرنانديز.

خط الهجوم: ديوجو دالوت - هويلوند - أنتوني.

أحداث الشوط الأول:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 7: خطأ لصالح توتنهام بعد تدخل من برونو فرنانديز لاعب مان يونايتد.

الدقيقة 11: تسديدة من مارتينيز لاعب مان يونايتد من داخل منطقة الجزاء، تمر أعلى العارضة.

الدقيقة 15: تسديدة قوية من سون لاعب توتنهام ولكنها تمر أعلى العارضة.

الدقيقة 17: سولانيكي يحرز الهدف الأول لتوتنهام في مرمى مان يونايتد.

الدقيقة 22: تسديدة من أريكسن لاعب مان يونايتد من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها دفاع توتنهام.

الدقيقة 30: تسديدة من أنتوني لاعب مان يونايتد بعد استقباله لعرضية دالوت ولكنها تصطدم بدفاع توتنهام.

الدقيقة 37: تسديدة قوية من لاعب مان يونايتد برونو فرنانديز ولكنها تمر بجوار القائم الأيسر.

الدقيقة 45: توقف اللعب لعلاج ليندلوف لاعب مانشستر يونايتد.

الدقيقة 1+45: تبديل أول إضطراري لمان يونايتد بدخول جوني إيفانز وخروج ليندلوف للإصابة.

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول.

أحداث الشوط الثاني:

القديقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 48: ديان كولسوفسكي يحرز الهدف الثاني لتوتنهام، في مرمى مان يونايتد.

الدقيقة 54: سولانكي يحرز الهدف الثالث لتوتنهام في مرمى مانشستر يونايتد.

الدقيقة 63: زيركزي يحرز الهدف الأول لماتنشستر يونايتد، لتصبح النتيجة 3-1 لصالح توتنهام.

الدقيقة 70: أمادو دبالو يحرز الهدف الثاني لمانشستر يونايتد، بعد خطأ فادح من حارس مرمى توتنهام.

الدقيقة 76: تسديدة من ديالو لاعب مان يونايتد تمر بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 79: خطأ لصالح مان يونايتد في منتصف الملعب.

الدقيقة 82: تسديدة قوية من ديالو لاعب مانشستر يونايتد يتصدى لها حارس توتنهام.

الدقيقة 87: توتنهام يثسجل الهدف الرابع عن طريق سون.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 5+90: جوني إيفانز يسجل الهدف الثالث لمانشستر يونايتد.

الدقيقة 6+90: نهاية المباراة.