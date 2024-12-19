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تطور جديد في قضية شقيق بول بوجبا بعد تهمة ابتزازه

09:54 م الخميس 19 ديسمبر 2024

بول بوجبا

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كتبت - نهى خورشيد:

أصدرت محكمة فرنسا اليوم الخميس، حكمًا ضد شقيق بول بوجبا نجم المنتخب الفرنسي، بتهمة محاولة ابتزازه مع مجموعة من أصدقائه.

وقررت المحكمة حبس ماتياس بوجبا ثلاثة سنوات، مع تعليق عامين من العقوبة، بالإضافة إلى إلزامه بارتداء سوار إلكتروني لمدة عام من أجل مراقبته.

كما تم إصدار أحكاماً على خمسة متهمين آخرين من بينهم أصدقاء الطفولة لماتيس، بالسجن لمدة تتراوح ما بين ثلاث إلى ثماني سنوات.

والجدير بالذكر أن القضية بدأت في مارس 2022، بعدما تعرض بوجبا للابتزاز من قبل مجموعة أشخاص طلبت منه دفع مبلغ مالي كبير تحت التهديد، وحينها اضطر لاعب نادي مانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق، لدفع 100,000 يورو كمحاولة لتهدئة الموقف.

فرنسا بول بوجبا المنتخب الفرنسي
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