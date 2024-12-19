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"تتويج قاري للبرغوث وإخفاق أوروبي للدون".. ماذا قدم ميسي ورونالدو في عام 2024؟

08:42 م الخميس 19 ديسمبر 2024
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    ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي
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    ليونيل ميسي
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    ليونيل ميسي - 135 مليون دولار (65 مليون على أرض الملعب، 70 مليون خارج الملعب)
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    ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الحالي
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    ليونيل ميسي (إنتر ميامي) - 60 مليون دولار
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    ميسي ورونالدو
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    ياسين تشويكو وميسي
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    ياسين تشويكو حارس ميسي الشخصي مع أحد المشجعين
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    ليونيل ميسي
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    ليونيل ميسي
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    ليونيل ميسي
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    كريستيانو رونالدو
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    كريستيانو رونالدو - 260 مليون دولار (200 مليون على أرض الملعب، و60 مليون دولار خارج الملعب)
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    كريستيانو رونالدو (النصر) - 220 مليون دولار
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    رونالدو
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    كريستيانو رونالدو
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    احتفال كريستيانو رونالدو بهدفه في الغرافة
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    احتفال كريستيانو رونالدو بهدفه في الغرافة 3
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    احتفال كريستيانو رونالدو بهدفه في الغرافة 1
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    كريستيانو رونالدو
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شهد عام 2024 استمرار المنافسة بين النجمين العالميين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، حيث تمكن ميسي من التفوق على رونالدو من حيث عدد البطولات المحققة خلال هذا العام.

إنجازات ليونيل ميسي في عام 2024

كأس درع المشجعين مع إنتر ميامي: قاد ميسي فريقه الأمريكي لتحقيق درع المشجعين لأول مرة في تاريخه، مما يعكس تأثيره الكبير منذ انضمامه للنادي.

كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين: نجح ميسي في قيادة منتخب بلاده للفوز بلقب كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي، مما عزز مكانته كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ الأرجنتين.

إخفاقات كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

منذ انتقاله إلى النصر السعودي، لم يتمكن كريستيانو رونالدو من تحقيق أي لقب على مستوى الأندية سوى بطولة كأس الأندية العربية للأبطال في عام 2023، وهي مسابقة غير رسمية.

وخلال عام 2024، استمرت عقدة النصر مع رونالدو، حيث أنهى الفريق موسمه في الدوري السعودي للمحترفين 2023-2024 في المركز الثاني خلف الهلال، الذي توج باللقب.

وفي نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، خسر النصر أمام الهلال بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، مما زاد من إحباط الفريق.

أما على صعيد دوري أبطال آسيا، فقد ودع النصر البطولة من الدور ربع النهائي أمام العين الإماراتي، بعد التعادل في مجموع المباراتين 4-4، ليحسم العين التأهل بركلات الترجيح. وفي كأس السوبر السعودي، خرج النصر من نصف النهائي بخسارته 1-2 أمام الهلال.

وعلى المستوى الدولي، لم يكن الحظ حليف رونالدو مع منتخب البرتغال، حيث ودع بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" من الدور ربع النهائي أمام فرنسا بركلات الترجيح، بعد مباراة انتهت بالتعادل السلبي.

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ليونيل ميسي كريستيانو رونالدو أرقام ميسي ورونالدو 2024 النصر السعودي إنتر ميامي الأمريكي
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