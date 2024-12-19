نونو سانتو.. من معاناته في الدوري السعودي إلى وصافة مؤقتة للبريميرليج

كشفت صحيفة "جارديان البريطانية" عن قائمتها السنوية لأفضل 100 لاعب في العام، وذلك لموسم 2024، والتي شهدت تواجد النجم المصري عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت لأول مرة في تاريخه.

بينما شهدت القائمة تراجع محمد صلاح نجم فريق ليفربول في الترتيب، بعدما تواجد في المركز الـ11 في الترتيب، متفوقًا على كول بالمر لاعب تشيلسي.

ولأول مرة منذ 10 سنوات، يتواجد محمد صلاح خارج الـ10 مراكز الأولي، حيث كان الفرعون المصري دائم التواجد في القائمة الأولية لأول 10 لاعبين منذ 2015.

وتواجد عمر مرموش، نجم فريق آينتراخت في المركز الـ59، وذلك في ظهوره الأول بالقائمة، بعد موسمه الرائع مع الفريق الألماني هذا العام.

وشهدت القائمة تواجد العديد من المفاجآت أبرزها ترتيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي وقع في المركز الـ42، وتواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الـ27

ولم تعلن الصحيفة بعد عن أسماء أول 10 لاعبين في قائمة الأفضل هذا العام حت الآن، وجاءت القائمة لأفضل اللاعبين كالتالي:

11- محمد صلاح- ليفربول.

12- كول بالمر- تشيلسي.

13- بوكايو ساكا -آرسنال.

14- نيكو ويليامز-أتلتيك بلباو.

15- فيل فودين -مانشستر سيتي.

16- توني كروس ريال مدريد "معتزل.

17- داني أولمو- برشلونة.

18- مارتن أوديجارد- آرسنال.

19- جمال موسيالا-بايرن ميونخ.

20- فيدي فالفيردي- ريال مدريد.

21- روبرت ليفاندوفسكي-برشلونة.

22- أديمولا لوكمان- أتالانتا.

23- إيميليانو مارتينيز-أستون فيلا.

24- أنطونيو روديجر-ريال مدريد.

25- رافينها-رشلونة.

26- جرانيت شاكا-باير ليفركوزن.

27- ليونيل ميسي -إنتر ميامي.

28- ويليام ساليبا -آرسنال.

29- فيكتور جيوكيريس سبورتنج لشبونة.

30- فيرجيل فان دايك ليفربول.

31- رودريجو- ريال مدريد

32- هاكان تشالهان أوجلو - الإنتر.

33- أليكس غريمالدو - ليفركوزن.

34- ديكلان رايس - أرسنال.

36- كيفن دي بروين - مانشستر سيتي.

37- لويس دياز - ليفربول.

38- أليكسيس ماك أليستر - ليفربول.

39- بيدري غونزاليس - برشلونة.

40- برناردو سيلفا - مانشستر سيتي.

41- أنطوان غريزمان - أتلتيكو مدريد.

42- كريستيانو رونالدو - النصر.

43- سيرهو جويراسي - بوروسيا دورتموند.

44- فابيان رويز - باريس سان جيرمان.

45- جوسكو جفارديول - مانشستر سيتي.

46- نيكولو باريلا - الإنتر.

47- فيتينيا - باريس سان جيرمان.

48- أرتيم دوفبيك - روما.

49- خفيتشا كفاراتسخيليا - نابولي.

50- إيدرسون مورايش - مانشستر سيتي.

51- تيبو كورتوا - ريال مدريد.

52- أليساندرو باستوني - الإنتر.

53- فيديريكو ديماركو - الإنتر.

54- أولي واتكينز - أستون فيلا.

55- خوليان ألفاريز - أتلتيكو مدريد.

56- أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان.

57- جابرييل ماجالهايس - أرسنال.

58- لوكا مودريتش - ريال مدريد.

59- عمر مرموش - آينتراخت فرانكفورت.

60- سون هيونج مين - توتنهام.

61- رافاييل لياو - ميلان.

62- فيكتور بونيفاس - باير ليفركوزن.

63- برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد.

64- جيريمي فريمبونج - ليفركوزن.

65- ماتس هوملز - روما.

66- أليكسندر أرنولد - ليفربول.

67- ماركوس تورام - الإنتر.

68- كايل ووكر - مانشستر سيتي.

69- تشافي سيمونز - لايبزيغ.

70- ألفارو موراتا - ميلان.

71- أنخل دي ماريا - بنفيكا.

72- مارك كوكوريا - تشيلسي.

73- جوناثان ديفيد - ليل.

74- فيكتور أوسيمين - غلطة سراي.

75- جوناثان تاه - باير ليفركوزن.

76- جوشوا كيميتش - بايرن ميونيخ.

77- خاميس رودريغيز - رايو فايكانو.

78- كاي هافيرتز - أرسنال.

79- أليسون بيكر - ليفربول.

80- جورجي مامارداشفيلي - فالنسيا.

81- باو كوبارسي - برشلونة.

82- أندري لونين - ريال مدريد.

83- كريستيان روميرو - توتنهام.

84- كودي جاكبو - ليفربول.

85- مايكل أوليس - بايرن ميونيخ.

86- دافيد رايا - أرسنال.

87- جوليس كوندي - برشلونة.

88- برادلي باركولا - باريس سان جيرمان.

89- إدواردو كامافينجا - ريال مدريد.

90- أليكسندر إيزاك - نيوكاسل.

91- أوناي سيمونز - بلباو.

92- جريجور كوبيل - دورتموند.

93- دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس.

94- سافينيو - مانشستر سيتي.

95- كريستيان بوليسيتش - ميلان.

96- مايك ماينان - ميلان.

97- ريكاردو كالافيوري - أرسنال.

98- أليكسندر ميتروفيتش - الهلال.

99- يوليان براندت - دورتموند.

100- مارسيل سابيتزر - دورتموند.