لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

0 1
17:00

بتروجيت

الدوري المصري

حرس الحدود

0 0
17:00

المصري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس كاراباو

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

- -
22:00

أودينيزي

جميع المباريات

إعلان

الاتحاد الدولي يعلن طرح تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2025

06:12 م الخميس 19 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    كأس العالم 2025
  • عرض 4 صورة
    جياني إنفانتينو
  • عرض 4 صورة
    قرعة كأس العالم للأندية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، طرح تذاكر مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته، بمشاركة 32 فريقا للمرة الأولى في البطولة.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، في المجموعة الأولى رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

ويفتتح الأهلي مباريات البطولة، بمواجهة أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي يوم 15 يونيو المقبل.

أقرأ أيضاً:

"تضارب وروايتان".. تفاصيل إصابة عمر كمال عبد الواحد

كأس العالم للأندية 2025 تذاكر مباريات كأس العالم للأندية الاتحاد الدولي لكرة القدم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"ينام في خيمة".. السياحة تكشف حقيقية استئجار مستر بيست الأهرامات
في 10 بنوك.. ارتفاع سعر الدولار اليوم بنهاية تعاملات الخميس
الرئيس السيسي يضع شرطًا لنجاح تصوّر "اليوم التالي" في غزة