الاتحاد الدولي يعلن طرح تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2025

مصدر مقرب من محمد صلاح ينفي اتفاقه مع ليفربول

كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، طرح تذاكر مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته، بمشاركة 32 فريقا للمرة الأولى في البطولة.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، في المجموعة الأولى رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

ويفتتح الأهلي مباريات البطولة، بمواجهة أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي يوم 15 يونيو المقبل.

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