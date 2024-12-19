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"يواصل التوهج".. جائزة جديدة لعمر مرموش في الدوري الألماني

05:52 م الخميس 19 ديسمبر 2024
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  • عرض 5 صورة
    عمر مرموش لاعب آينتراخت
  • عرض 5 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 5 صورة
    عمر مرموش لاعب فريق فرانكفورت
  • عرض 5 صورة
    عمر مرموش
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كتب - يوسف محمد:

حصل النجم المصري عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني، خلال شهر نوفمبر.

وتعد هذه هى المرة الثانية، التي يحصل فيها مرموش على جائزة لاعب الشهر في الدوري الألماني خلال الموسم الحالي، حيث سبق وحصل على الجائزة في شهر سبتمبر الماضي.

وكتب الحساب الرسمي للدوري الألماني "بوندسليجا"، على "فيس بوك": "الفرعون المصري يواصل التوهج، عمر مرموش هو لاعب شهر نوفمبر في البوندسليجا".

وخاض مرموش خلال شهر نوفمبر 4 مباريات، تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

وتفوق مرموش على كلا من: "ناثانيل براون لاعب فرانكفورت، فلوريان ويرتز، ثنائي بايرن ميونخ جمال موسيالا، ديوت أوباميكانو وأنتوني كاسي لاعب ماينز".

جائزة جديدة لعمر مرموش عمر مرموش يواصل التوهج الدوري الألماني فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني
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