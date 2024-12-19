مصدر مقرب من محمد صلاح ينفي اتفاقه مع ليفربول

كتب-مراسل مصراوي:

كشف مصدر مقرب من المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، حقيقة ما تداوله من أنباء، تشير إلى أن إدارة الريدز، اتفقت معه على تجديد تعاقده، لمدة عامين.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن محمد صلاح يقترب من الاستمرار مع ليفربول، بعد اتفاق الإدارة معه، على أن يكون الإعلان خلال الشهر الحالي.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "لا يوجد جديد بشأن محمد صلاح مع ليفربول، ولا يوجد أي عرض رسمي حتى الآن".

وأضاف: "كل ما تم، حديث على استحياء مع وكيله رامي عباس، ليس مع محمد صلاح شخصيا، وما يتم تداوله من أخبار لتهدئة الجماهير".

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