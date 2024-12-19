"وقعت عقوبات على قادة الفريق".. خالد بيبو يتحدث عن أزمات لاعبي الأهلي خلال فترته

كتبت-هند عواد:

تحدث خالد بيبو مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن أزمات اللاعبين خلال فترته داخل النادي، مشيرا إلى أنه وقع عقوبات على قادة الفريق.

وقال خالد بيبو في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: "لا يوجد ما يسمى بـ "طيب مع اللاعبين"، لكن هناك ما يسمى بحق النادي، ما كنت أفعله هو حماية اللاعبين".

وأضاف: "بخلاف كهربا وأفشة وقعت عقوبات على لاعبين من قادة الفريق وتعالى صوتي أكثر من 4-5 مرات داخل غرفة خلع الملابس، ولم يخرج ذلك لأن هدفي في العمل كان حماية اللاعبين".

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