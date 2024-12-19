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"شو إعلامي".. مسؤول سابق بالهلال السعودي يرفض التعاقد مع محمد صلاح

02:45 م الخميس 19 ديسمبر 2024
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    محمد صلاح مع جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر نوفمبر
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كتبت-هند عواد:

رفض عضو شرف نادي الهلال السعودي والمشرف السابق على فريق الكرة الأمير نواف بن محمد، فكرة التعاقد مع المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، والذي ينتهي عقده مع الريدز، بنهاية الموسم الحالي.

وقال الأمير نواف، في تصريحات عبر قناة الرياضية السعودية: "لا فائد من ضم محمد صلاح في ظل وجود لاعبين مثلا مالكوم وسالم الدوسري، وأطالب الإدارة الهلالية بضرورة التركيز على سد احتياجات الفريق، دون النظر إلى الصفقات الجماهيرية و"الشو" الإعلامي".

وأضاف: "يجب تدعيم خط وسط الهلال بلاعب مميز، وكذلك التحرك بشكل سريع لتلبية احتياجات الفريق وتوفير كل ما يلزم، لتحقيق نتائج إيجابية في كأس العالم 2025".

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