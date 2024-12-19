"شو إعلامي".. مسؤول سابق بالهلال السعودي يرفض التعاقد مع محمد صلاح

كتبت-هند عواد:

رفض عضو شرف نادي الهلال السعودي والمشرف السابق على فريق الكرة الأمير نواف بن محمد، فكرة التعاقد مع المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، والذي ينتهي عقده مع الريدز، بنهاية الموسم الحالي.

وقال الأمير نواف، في تصريحات عبر قناة الرياضية السعودية: "لا فائد من ضم محمد صلاح في ظل وجود لاعبين مثلا مالكوم وسالم الدوسري، وأطالب الإدارة الهلالية بضرورة التركيز على سد احتياجات الفريق، دون النظر إلى الصفقات الجماهيرية و"الشو" الإعلامي".

#في_90 | الأمير نواف بن محمد:

الهلال أمامه 3 مشاكل قبل مشاركته في كأس العالم، وكيف أجيب #محمد_صلاح ولدينا مالكوم وسالم#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/guJFpViPqq — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 18, 2024

وأضاف: "يجب تدعيم خط وسط الهلال بلاعب مميز، وكذلك التحرك بشكل سريع لتلبية احتياجات الفريق وتوفير كل ما يلزم، لتحقيق نتائج إيجابية في كأس العالم 2025".

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