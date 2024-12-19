كتبت-هند عواد:

كشف عماد الدين فاروق المعد النفسي السابق لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، كواليس جديدة في أزمته مع النادي، ونشر محادثة خاصة بينه وبين محمد رمضان مدير الكرة الحالي، قال فيها الأول، إن منظومة النادي تحتاج إلى التأسيس من جديد.

وكتب عماد الدين فاروق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحقيقة التي لا يتجرأ محمد رمضان أن ينطق بكلمة منها: الرسالة دي مش للنادي الأهلي ولا لمحمد رمضان ولا للجان المأجورة ولا لخيالات الصحفيين، ولكنها رسالة ودليل لا يقبل الشك لكل من عرفني عبر مسيرتي الرياضية، ويعرف أخلاقي ومبادئي وتوجهي للعلم حتى يطمئن أنني لم أتغير عندما عرض عليا منصب الأخصائي النفسي لفريق الكرة".

وأضاف: "دي من أوائل الرسائل اللي كتبتها للكابتن رمضان وهو يستشرني من أبو ظبي، لما كان الفريق يلعب كأس السوبر وبعد أزمة كهربا بيوم واحد وبالفعل أبلغته بما يجب فعله مع الفريق، ولكني ألحقتها بتلك الرسالة التي كان موافقني عليها تماما، وواضح من الرد بدليل أنهم أعلنوا انضمامي بعدها للجهاز الفني".

وأوضح: "لقد وضعت معايير من أول يوم وكنت واضحا ووافقوا عليها علشان ماحدش يقول إني قلبت معارض بين يوم وليلة، موضوع أصلا اتفقت اتفاق نهائي فيه أني هكون متطوعا، القصة كلها مش فى رمضان القصة فى المنظومة التي لا تتقبل أي إنسان كاشف للحقيقة هدفه الإصلاح ولو كنت طالبا الشهرة كنت كملت وقبلت أبقى منظر في صورة مشوشة بكل أسف".

وأتم: "ولكني تمسكت حتى علمت الحقيقة المرة بأنهم نكثوا بكل عهودهم بعد مباراة العين وانسحبت فورا، لأنني لا أخون الله ولا أخون نفسي ولا أخون العلم ولا الأخلاق ولا الرياضة المستنيرة".



وفي يوم 31 أكتوبر الماضي، أعلن الأهلي تعيين عماد الدين فاروق، كمعد نفسي للفريق، ولم تمر سوى أيام قليلة، واعتذر الأخير عن الاستمرار في منصبه، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "الأيام ستظهر الحقائق".

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