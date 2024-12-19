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أسطورة منتخب المغرب لم يصوت لأشرف حكيمي.. فماذا حدث معه؟

01:22 م الخميس 19 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
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    بادو الزاكي
  • عرض 4 صورة
    المغربي أشرف حكيمي
  • عرض 4 صورة
    بادو الزاكي حارس المغرب الأسبق
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كتبت-هند عواد:

أثار بادو الزاكي حارس ريال مايوركا ومنتخب المغرب الأسبق، جدلا واسعا، بشأن تصويته على جائزة أفضل لاعب أفريقي 2024، والتي فاز بها النيجيري أديمولا لوكمان، متفوقا على نجم أسود الأطلس وباريس سان جيرمان أشرف حكيمي.

وقال بادو الزاكي الفائز بجائزة عام 1986، في حوار أجراه مع إذاعة "مارس" المغربية: "لم أنجح في التصويت لأشرف حكيمي، كنت أتمنى تتويجه بالكرة الذهبية، إنه نجم من العيار الثقيل، وأحسن ظهير أيمن في العالم، ولا يزال لديه ما يقدمه في المستقبل".

وأضاف: "مقارنةً بهاجم أتالانتا على مستوى الألقاب الجماعية، الأرقام خانت أشرف الذي سيكون مرشحًا للتتويج في المستقبل إن شاء الله، وفوزي لقجع (رئيس الاتحاد المغربي) ليست له أي علاقة بالتدخل في هذه الأمور رغم قوته داخل القارة، ما يؤكد نزاهته واستحقاق أي مغربي يتوج بالجوائز القارية".

وأتم تصريحاته: "لم أصوت رغم أنني كنت مرشحًا لذلك، حدثت معي مجموعة من المشاكل التقنية في أثناء قيامي بعملية التصويت، فرغم تدخل الجامعة والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أظن أن هنالك من قام بذلك مكاني وأنا لم أتمكن من التصويت في جوائز الكاف".

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أشرف حكيمي بادو الزاكي المغرب أديمولا لوكمان
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