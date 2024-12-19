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ماذا فعل كريستيان جروس في أول مباراة مع الزمالك بولايته السابقة؟

12:22 م الخميس 19 ديسمبر 2024

السويسري كريستيان جروس

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كتبت-هند عواد:

يستعد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، لإدارة أولى مباريات الولاية الثانية له مع الفريق، خلفا للبرتغالي جوزيه جوميز.

ويواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، في أولى مباريات كريستيان جروس، في الثامنة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وسبق وتولى كريستيان جروس، تدريب الزمالك، في ولايته الأولى، خلال الفترة ما بين يونيو 2018 ومايو 2019.

وواجه الزمالك بتروجيت، في أولى مباريات جروس بالولاية السابقة، وكانت هذه المباراة يوم 31 يوليو 2018، من موسم 18/19، وانتهت بالتعادل 0-0.

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كريستيان جروس الزمالك جوزيه جوميز الدوري المصري الممتاز سيراميكا كليوباترا
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