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باريس سان جيرمان يعلن تطورات إصابة جانلويجي دوناروما

11:38 ص الخميس 19 ديسمبر 2024

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كتبت-هند عواد:

أعلن نادي باريس سان جيرمان، في بيان رسمي، تطورات إصابة حارس مرماه الإيطالي جانلويجي دوناروما، والتي تعرض لها مساء أمس، خلال مباراة موناكو، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 4-2.

وتعرض الإيطالي جانلويجي دوناروما، لإصابة عنيفة في الوجه، بعد تدخل الإيفواري ويلفريد سينغو مدافع فريق موناكو، بالحذاء في الوجه، ليغادر دوناروما المباراة في الدقيقة 18.

وقال باريس سان جيرمان، في بيانه: "بعد تعرضه لصدمة في الوجه وإصابته بجروح متعددة، سيعود جانلويجي دوناروما إلى باريس مع الفريق، وسيخضع لفحوص طبية اليوم الخميس، وسيتعين عليه البقاء دون نشاط لعدة أيام".

وأشارت تقارير فرنسية، إلى أن حارس باريس سان جيرمان، وضع 10 غرز في وجهه، بسبب هذه الإصابة.

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