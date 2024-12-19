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أمين عمر والصباحي.. تعرف على طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

11:09 ص الخميس 19 ديسمبر 2024

الاتحاد المصري لكرة القدم

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كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حكام مباريات اليوم الخميس، بينها لقاء الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

ويدير مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، أمين عمر حكما للساحة، ويعاونه سامي هلهل مساعد أول، وائل شعبان مساعد رابع وإبراهيم محجوب كحكم رابع، ويأتي محمد الصباحي على تقنية الفيديو "فار" ويعاونه هاني خيري.

ويواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

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الاتحاد المصري لكرة القدم أمين عمر الصباحي سيراميكا كليوباترا الزمالك
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