أمين عمر والصباحي.. تعرف على طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حكام مباريات اليوم الخميس، بينها لقاء الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

ويدير مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، أمين عمر حكما للساحة، ويعاونه سامي هلهل مساعد أول، وائل شعبان مساعد رابع وإبراهيم محجوب كحكم رابع، ويأتي محمد الصباحي على تقنية الفيديو "فار" ويعاونه هاني خيري.

ويواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا