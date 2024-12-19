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موعد مباراة الإنتر وأودينيزي في كأس إيطاليا اليوم والقناة الناقلة

09:00 ص الخميس 19 ديسمبر 2024

إنتر ميلان يتوج بقلب الدوري الإيطالي رقم 20

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يواجه نادي إنتر ميلان أودينيزي اليوم في مباراة بدورالـ 16 من بطولة كأس إيطاليا

وتقام المباراة على ملعب جيوزيبي مياتزا.

موعد مباراة إنتر ميلان وأودينيزي

تنطلق مباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة

وتبث المباراة على قناة أبوظبي بريميم1

ويعلق على مباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي، بلال علام.

يذكر مباريات دور الـ16 بكأس إيطاليا انتهت بالنتائج التالية:

فاز روما على سامبدوريا 4-1

فاز أتالانتا على تشيزينا 6-1

فاز يوفنتوس على كالياري 4-0

فاز لاتسيو على نابولي 3-1

فاز فيورنتينا على إمبولي بركلات الترجيح 4-3

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إنتر ميلان وأودينيزي موعد مباراة إنتر ميلان وأودينيزي كأس إيطاليا إنتر ميلان الإيطالي
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